عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"





أعلنت الفنانة نجلاء بدر، عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".





واكتفت الفنانة بالتعليق قائلة: "أنا كوفيد 19.. ربنا يستر".





يذكر أن نجلاء بدر شاركت مؤخرًا في مسلسل لؤلؤ" للنجمة مي عمر والذي حقق نجاحًا كبيرًا لدى عرضه



