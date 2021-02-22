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عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"
الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:10 ص
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أعلنت الفنانة نجلاء بدر، عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".
واكتفت الفنانة بالتعليق قائلة: "أنا كوفيد 19.. ربنا يستر".
يذكر أن نجلاء بدر شاركت مؤخرًا في مسلسل لؤلؤ" للنجمة مي عمر والذي حقق نجاحًا كبيرًا لدى عرضه
تدور أحداث "لؤلؤ" فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.
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