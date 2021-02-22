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"الاضطراب النفسي" يدفع شابا لشنق نفسه داخل حجرته في القليوبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:17 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تخلص شاب من حياته، بشنق نفسه في سقف منزله بحبل غسيل، بسبب اضطرابه النفسي، بإحدى قرى مركز بنها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، يفيد تلقيه بلاغا بقيام شاب يدعى "ا.ر.م" 25 عاما، بشنق نفسه بحجرة نومه.

وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفى مصاب باضطراب نفسي، وعلق حبل في سقف حجرة نومه، وشنق نفسه، وعندما دخلت والدته لإيقاظه فوجئت به معلقا في سقف الحجرة وفارق الحياة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.

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حوادث بنها انتحار شاب القليوبية

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