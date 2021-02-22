تزوجت أكثر من ١٤ مرة.. تعرف على زيجات تحية كاريوكا في عيد ميلادها





تحل اليوم ذكري ميلاد الراقصة الشرقية تحية كاريوكا، حيث إنها من مواليد شهر فبراير عام 1919، أحبت الرقص والتمثيل منذ طفولتها.





تعرف على عدد زيجات تحية كاريوكا





حيث تزوجت تحية كاريوكا أكثر من 14 مرة، وكان أول زواجٍ لها وهي في سن العشرين عامًا من عيسى ابن شقيقة بديعة مصابني، لكنّهما انفصلا عام 1940. وفي العام نفسه تزوجت من محمد سلطان باشا لمدة ستة أشهر، ثم انفصلت عنه بعد أن طلب منها اعتزال الرقص.





كان زواجها الثالث من الضابط الأمريكي اليهودي ليفي الذي أخذها معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنّها انفصلت عنه لتتزوج المخرج فطين عبد الوهاب.





وبعد انفصالها عن فطين، تزوجت كاريوكا الفنان أحمد السالم، ثم طيار الملك فاروق الخاص حسين عاكف وبقيت معه شهرين فقط، لتتزوج من رشدي أباظة ثم من مصطفى كمال صدقي وجاء بعده عبد المنعم الخادم الذي بقي معها خمس سنواتٍ، لتتزوج بعد ذلك من حسن حسين.





وفي منتصف عام 1959، تزوجت كاريوكا من المطرب محرم فؤاد لتنفصل عنه وتتزوج أحمد ذو الفقار صبري، وبعده جاء فايز حلاوة لتبقى معه 18 عامًا.





آخر زوجٍ لها المخرج حسن عبد السلام.



