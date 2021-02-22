قاءات نارية بالجولة الثالثة عشر للمجموعة السابعة بالقسم الثالث



تنطلق اليوم الإثنين ، لقاءات الجولة الثالثة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 جولات نارية .



وهذه اللقاءات هي :



- غزل السويس و الرباط و الأنوار.. يتطلع الأول للخروج من النفق المظلم حيث التواجد في أخر الجدول ، ويمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الأخير ، أما فريق الرباط فيحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة .



- ميت الخولي و غزل دمياط.. يتطلع الأول لحصد من أجل تعويض التعادل في اللقاء الماضي أمام الرباط ، ويحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة ، أما الغزل فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط .



- المطرية و سماد السويس.. يحتل الفريق الأول المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط ، أما فريق السماد فينتعش بالفوز خلال الجولة الماضية ، ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط .



- أبو صوير و دمياط.. يمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر ، أما دمياط فينتعش بالفوز خلال الجولة الماضية على رأس البر ، ويمتلك 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس .



- رأس البر و بورفؤاد.. يمثل لقاء قمة بين فريق رأس البر صاحب ال مركز الثالث برصيد 22 نقطة ، فيما يحتل بورفؤاد قمة المجموعة برصيد 23 نقطة .



- النوبة و كهرباء الإسماعيلية .. يتصارع الفريقان لحجز تذكرة صعود لإعتلاء القمة ، فالفريق السويسي يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة ، أما الكهرباء فيحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة .



- أبو شحاتة و الشهداء .. يحتل الأول المركز السادس برصيد 20 نقطة ، أما فريق الشهداء فيحتل المركز السابع برصيد 19 نقطة .



1- بورفؤاد 23 نقطة

2- كهرباء الإسماعيلية 22 نقطة

3- رأس البر 22 نقطة

4- النوبة 21 نقطة

5- دمياط 21 نقطة

6- أبو شحاتة 20 نقطة

7- الشهداء 19 نقطة

8- الرباط و الأنوار 18 نقطة

9- القنطرة 13 نقطة

10 - ميت الخولي 13 نقطة

11_ المطرية 9 نقاط

12 - سماد السويس 7 نقاط

13- غزل دمياط 7 نقاط

14- أبو صوير 5 نقاط

15 - غزل السويس 4 نقاط