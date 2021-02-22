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قاءات نارية بالجولة الثالثة عشر للمجموعة السابعة بالقسم الثالث
الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:26 ص
ايمان الجعيدي
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تنطلق اليوم الإثنين ، لقاءات الجولة الثالثة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 جولات نارية .
وهذه اللقاءات هي :
- غزل السويس و الرباط و الأنوار.. يتطلع الأول للخروج من النفق المظلم حيث التواجد في أخر الجدول ، ويمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الأخير ، أما فريق الرباط فيحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة .
- ميت الخولي و غزل دمياط.. يتطلع الأول لحصد من أجل تعويض التعادل في اللقاء الماضي أمام الرباط ، ويحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة ، أما الغزل فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط .
- المطرية و سماد السويس.. يحتل الفريق الأول المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط ، أما فريق السماد فينتعش بالفوز خلال الجولة الماضية ، ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط .
- أبو صوير و دمياط.. يمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر ، أما دمياط فينتعش بالفوز خلال الجولة الماضية على رأس البر ، ويمتلك 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس .
- رأس البر و بورفؤاد.. يمثل لقاء قمة بين فريق رأس البر صاحب ال مركز الثالث برصيد 22 نقطة ، فيما يحتل بورفؤاد قمة المجموعة برصيد 23 نقطة .
- النوبة و كهرباء الإسماعيلية .. يتصارع الفريقان لحجز تذكرة صعود لإعتلاء القمة ، فالفريق السويسي يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة ، أما الكهرباء فيحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة .
- أبو شحاتة و الشهداء .. يحتل الأول المركز السادس برصيد 20 نقطة ، أما فريق الشهداء فيحتل المركز السابع برصيد 19 نقطة .
1- بورفؤاد 23 نقطة
2- كهرباء الإسماعيلية 22 نقطة
3- رأس البر 22 نقطة
4- النوبة 21 نقطة
5- دمياط 21 نقطة
6- أبو شحاتة 20 نقطة
7- الشهداء 19 نقطة
8- الرباط و الأنوار 18 نقطة
9- القنطرة 13 نقطة
10 - ميت الخولي 13 نقطة
11_ المطرية 9 نقاط
12 - سماد السويس 7 نقاط
13- غزل دمياط 7 نقاط
14- أبو صوير 5 نقاط
15 - غزل السويس 4 نقاط
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