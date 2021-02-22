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اتجاه في بيراميدز لتحسين العلاقات مع الأهلي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يتجه مجلس إدارة نادي بيراميدز، إلى تحسين العلاقات مع نظائرهم في النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، بعد توتر العلاقة في الفترة الماضية.

يأتي ذلك حسب ما أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك توجه من إدارة بيراميدز لتحسين العلاقات مع الجميع خلال الفترة المقبلة، بما فيهم النادي الأهلي".

جدير بالذكر أن بيراميدز كان نجح في التأهل إلى دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما فاز على نظيره راسينج كلوب الايفواري، ضمن منافسات إياب دور الـ32 التكميلي، بهدفين دون رد، حيث كان فاز ذهابًا بنفس النتيجة.

ويحتل بيراميدز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة بعدما خاض 12 مباراة.

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