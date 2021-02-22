جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين









حسم إنتر ميلان، لقاء ديربي الغضب أمام غريمه ميلان بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة 24 من الدوري الإيطالي، والذي أقيم بملعب سان سيرو.





جاءت أهداف الإنتر عبر لاوتارو مارتينيز، الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 5 و57، وروميلو لوكاكو، الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 66.





بهذا الفوز، عزز الإنتر صدارته برصيد 53 نقطة، بينما ظل ميلان في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.





وفي لقاءات أخرى، فاز أتالانتا على ضيفه نابولي بنتيجة 4/2، وتعادل روما وبينيفينتو سلبياً، بينما تعادل بارما وأودينيزي بنتيجة 2/2.





وتختتم الجولة بلقاء مساء الاثنين، يجمع يوفنتوس بضيفه كروتوني، في ملعب أليانر ستاديوم، ليصبح ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي.





1- إنتر ميلان 53 نقطة.

2- ميلان 49 نقطة.

3- روما 44 نقطة.

4- أتالانتا 43 نقطة.

5- لاتسيو 43 نقطة.

6- يوفنتوس 42 نقطة.

7- نابولي 40 نقطة.

8- ساسولو 35 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 34 نقطة.

10- سامبدوريا 30 نقطة.

11- جنوى 26 نقطة.

12- بولونيا 25 نقطة.

13- أودينيزي 25 نقطة.

14- فيورنتينا 25 نقطة.

15- بينيفينتو 25 نقطة.

16- سبازيا 24 نقطة.

17- تورينو 20 نقطة.

18- كالياري 15 نقطة.

19- بارما 14 نقطة.

20- كروتوني 12 نقطة.



