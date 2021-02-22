Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements


حسم إنتر ميلان، لقاء ديربي الغضب أمام غريمه ميلان بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة 24 من الدوري الإيطالي، والذي أقيم بملعب سان سيرو.

جاءت أهداف الإنتر عبر لاوتارو مارتينيز، الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 5 و57، وروميلو لوكاكو، الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 66.

بهذا الفوز، عزز الإنتر صدارته برصيد 53 نقطة، بينما ظل ميلان في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وفي لقاءات أخرى، فاز أتالانتا على ضيفه نابولي بنتيجة 4/2، وتعادل روما وبينيفينتو سلبياً، بينما تعادل بارما وأودينيزي بنتيجة 2/2.

وتختتم الجولة بلقاء مساء الاثنين، يجمع يوفنتوس بضيفه كروتوني، في ملعب أليانر ستاديوم، ليصبح ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي.

1- إنتر ميلان 53 نقطة.
2- ميلان 49 نقطة.
3- روما 44 نقطة.
4- أتالانتا 43 نقطة.
5- لاتسيو 43 نقطة.
6- يوفنتوس 42 نقطة.
7- نابولي 40 نقطة.
8- ساسولو 35 نقطة.
9- هيلاس فيرونا 34 نقطة.
10- سامبدوريا 30 نقطة.
11- جنوى 26 نقطة.
12- بولونيا 25 نقطة.
13- أودينيزي 25 نقطة.
14- فيورنتينا 25 نقطة.
15- بينيفينتو 25 نقطة.
16- سبازيا 24 نقطة.
17- تورينو 20 نقطة.
18- كالياري 15 نقطة.
19- بارما 14 نقطة.
20- كروتوني 12 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 10 ساعات

بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ نصف ساعة

خاص.. أول تعليق من صاحبة الصوت الحقيقى فى مسلسل "لؤلؤ" بعد انتهاء عرضه

منذ ساعتين

وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل: تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية وموجة برد.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس اليوم

منذ ساعة و 24 دقيقة

"القاهرة 8 درجات".. اعرف تفاصيل الطقس مع عودة موجة البرد

منذ 41 دقيقة

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إيناس عز الدين تصاب بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و 16 دقيقة

سفير مصر في تنزانيا يكشف مفاجأة بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي وسيمبا

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

08:07 م

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

10:57 م

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

10:34 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»