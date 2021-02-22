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بصورة من الطفولة.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها حلا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:48 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة هنا شيحة، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هنا شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها برفقتها شقيقتها حلا شيحة أثناء طفولتهما.

وعلقت قائلة: "حلولا نصفى الآخر، أختى، حبيبتي، صديقتى، من تشعر بي عن بعد، كل سنة وأنتي طيبة ياحلا ياأحلى روح فى الكون".

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة كان مشاركتها في بطولة مسلسل "شاهد عيان" والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الأخير، "شاهد عيان" تدور أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت، من بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز.

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فنان سوشيال ميديا حلا شيحة

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