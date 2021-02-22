القبض على 4 عاطلين اغتصبوا فتاة وسط الزراعات ببنها

شهدت مدينة بنها، جريمة بشعة، بعدما اغتصب 4 عاطلين فتاة عمرها "21 عاما" وسط الزراعات، بقرية ورورة، دائرة المركز، وتركوها في حالة إعياء شديدة، وفروا هاربين.





ونقل الأهالي الفتاة إلى المستشفى، ونجحت أجهزة الأمن في ضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد تلقي بلاغا من الأهالي بعثورهم على فتاة "21 عاما" في حالة إعياء شديد، وسط الزراعات المتاخمة لقرية وروره دائرة مركز بنها.





وانتقل على الفور اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 4 ذئاب بشرية، استدرجها أحدهما بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها في تنظيف الشقة، وتوجه بسيارة يقودها لإحضار المجني عليها.



