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القبض على 4 عاطلين اغتصبوا فتاة وسط الزراعات ببنها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت مدينة بنها، جريمة بشعة، بعدما اغتصب 4 عاطلين فتاة عمرها "21 عاما" وسط الزراعات، بقرية ورورة، دائرة المركز، وتركوها في حالة إعياء شديدة، وفروا هاربين.

ونقل الأهالي الفتاة إلى المستشفى، ونجحت أجهزة الأمن في ضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد تلقي بلاغا من الأهالي بعثورهم على فتاة "21 عاما" في حالة إعياء شديد، وسط الزراعات المتاخمة لقرية وروره دائرة مركز بنها.

وانتقل على الفور اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 4 ذئاب بشرية، استدرجها أحدهما بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها في تنظيف الشقة، وتوجه بسيارة يقودها لإحضار المجني عليها.

وفي الطريق اتصل بثلاثة آخرين أصدقائه، ثم انحرف بالسيارة والفتاة إلى أحد الزراعات بقرية ورورة، وما أن حضر باقي المتهمين اغتصبوها بوحشية، وتركوها في حالة إعياء شديد حتى عثر عليها الأهالي، ونقلوها للمستشفى، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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القليوبية اغتصاب فتاة

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