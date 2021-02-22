وزير الرياضة: ندعم أندية المحافظات للارتقاء بالخدمات المقدمة للجماهير

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نادي حدائق الأهرام الرياضي لمتابعة الأنشطة الرياضية والوقوف على أعمال التطوير بالنادي.





وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة علي دعم الوزارة المستمر للأندية بنطاق كافة المحافظات من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجماهير، بالإضافة إلى العمل علي تطوير الملاعب الخاصة بالشباب لممارسة الرياضة بها، الامر الذي يعود بالنفع علي صحة المواطن المصري الذي تضعه الوزارة دائما في اولي اهتماماتها.





وفى السياق ذاته أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن النادي يمثل نموذج لسعى الدولة الدائم والمستمر لاستثمار طاقات الشباب من أبناءها وتنمية مهاراتهم والذى يسهم فى تأهيل أبطال للمنافسة في البطولات المحلية وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية.





تفقد الحضور عدد من المنشآت بالنادي منها المبني الإداري والاجتماعي ومنطقة جلوس الجماهير والملاعب ومنطقة حمامات للسباحة وملاعب كرة السلة و صالة تنس الطاولة بالإضافة إلى الأرض المقرر استغلالها لإقامة حمام سباحة بها.



