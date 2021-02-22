نجم الأهلي السابق يكشف سر اعتزاله المبكر









كشف واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين عن سبب اعتزاله المبكر لكرة القدم.





وأكد أحمد خيري لاعب فريق الأهلي السابق أن مجال التدريب مختلف عن ممارسة الكرة نهائيا.





وأشار خيري في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن الكرة موهبة ولكن التدريب خبرات تكتسب عبر سنوات.





وتابع أنه أعلن اعتزاله رسميا في سن 30 عاما ولكن حبه للكرة لم يمنعنه من اتخاذ قرار الاعتزال لكثرة العمليات الجراحية .



