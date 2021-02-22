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ريال مدريد يترقب مشاركة بنزيما في مواجهة أتالانتا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني يُعاني من إصابة عضلية بسيطة في الساق اليسرى وتتضاءل فرص سفره مع الملكي إلى إيطاليا لخوض المباراة المرتقبة أمام أتالانتا يوم الأربعاءالمقبل وذلك في منافسات مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأفادت التقارير الصحفية بأن قرار مشاركة بنزيما في المباراة سيعود إلى الجهاز الطبي لريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بناء على المخاطر المترتبة على ذلك.
وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم الفرنسي أنه يعاني من إصابة عضلية في الساق اليسرى.
ولفتت التقارير الصحفية أنه على الرغم من عدم معاناة بنزيما من تمزق عضلي كبير إلا أن النجم الفرنسي الذي يعتبرأحد أبرز نجوم خط الهجوم لدى الملكي لم يتمكن من المشاركة في مواجهة بلد الوليد ضمن منافسات الدوري الإسباني وتدور الشكوك حول احتمالية استدعائه للمباراة الأوروبية أمام أتالانتا.
وعلق زيدان على إصابة بنزيما بعد الفوز على بلد الوليد بهدف نظيف قائلا: "إذا كان سارت الأمور على نحو أفضل سوف يسافر إلى إيطاليا ولكن إذا لم يكن كذلك لن نخاطر لأن الموسم لا يزال ممتدا".
وأكدت التقارير الصحفية أنه بعد معرفة نتائج الفحوصات، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن بنزيما يوم غدا الإثنين بعد لقاء زيدان مع بنزيما وأطباء الملكي في مدينة ريال مدريد الرياضية لتقييم المخاطر التي تمثلها مشاركة في المباراة المهمة في دوري أبطال أوروبا وسيتم الإعلان عن القرار النهائي بهذا الخصوص لدى الكشف عن قائمة زيدان لخوض المواجهة مساء غد الإثنين.
وألمحت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يثق أنه في حال استبعاد سفر بنزيما إلى إيطاليا فإنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة في الدوري الإسباني أمام ريال سوسييداد مطلع مارس المقبل.

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