ضياء الزعيم يقولي القيادة الفنية لطهطا

نجح مجلس إدارة نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي، في التعاقد مع ضياء الزعيم المدير الفني السابق لنادي سوهاج، لتولي القيادة الفنية للنادي الفترة المقبلة.





جاء تعاقد نادي طهطا مع الزعيم، لتصحيح الاوضاع بعد تراجع اداء وترتيب الفريق خلال الفترة الماضية، علي ان يبدأ المدير الفني المهمة رسميا من اليوم الاثنين.





يذكر ان فريق نادي طهطا يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المجموعة الاولي برصيد 11 نقطة جمعها من فوز في مبارتين وتعادل في 5 مباريات، وخسارة 7 مباريات