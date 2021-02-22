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ميدو: ساسي من أفضل لاعبي الزمالك الأجانب خلال آخر 20 عامًا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:43 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يعد من أفضل لاعبي الأبيض الذين دخلوا القلعة البيضاء خلال آخر 20 عامًا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فرجاني ساسي من أفضل اللاعبين الأجانب الذين لعبوا في الزمالك خلال الـ20 سنة الأخيرة".

وتابع، "وعلى الرغم من أنه من أفضل الأجانب، إلا أنه يجب أن يكون هناك سقف للرواتب لا يتجاوزها أحد مهما كان، حفاظاً على قوام الفريق".

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهه نظيره تونجيث السنغالي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، غدًا الثلاثاء.

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