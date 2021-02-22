موعد مباراة برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا





تلقى برشلونة صدمة قوية بعد تعادله مع ضيفه قادش بهدف لكل منهما على ملعبه الكامب نو وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، احتل برشلونة المركز الثالث برصيد47نقطة بينما احتل قادش المركز الرابع عشر في جدول الليجا برصيد 25 نقطة.

وعلى جانب آخر, يترقب عشاق النادي الكتالوني مباراة فريقهم المقبلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة العودة في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة خسر في مباراة الذهاب من النادي الفرنسي على ملعبه الكامب نو بأربعة أهداف مقابل هدف, سجل أهداف باريس سان جيرمان : كيليان مبابي (3 أهداف) ومويس كين (هدف) في حين سجل ميسي هدف برشلونة الوحيد من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي يوم الأربعاء 10 مارس المقبل في

الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(12 صباحا بتوقيت الإمارات) وسيتم بث اللقاء عبر قنوات بي إن سبورت.



