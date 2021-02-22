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ميدو تعليقًا على أزمة ساسي: الجماهير لا تحكم الأندية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أزمة تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وتسعى إدارة نادي الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي، لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهميته ولأنه يعد من الركائز الأساسية في الفريق الأبيض.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنا مشجع للزمالك في المقام الأول، لكن الجماهير لا تحكم الأندية".

وتابع، "ما يقال حول طلب الدعم من الجماهير في أزمة التجديد لفرجاني ساسي "عيب"، الأهلي والزمالك هم من يصنعان النجوم".

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