بقبلة وحضن.. تداول صورة لمنار اللبنانية وابن شعبان عبد الرحيم بعد انهاء خلافهما على ميراث الراحل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للمطربة اللبنانية منار برفقة عصام ابن المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم بعد أخبار تنهاء خلافها على ميراث الراحل.





وظهرت منار في الصورة وهي تتبادل الأحضان والقبلات مع عصام في فرح ابنته.





كانت منار اللبانية كشفت حقيقة زواجها من الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك في ضوء مطالبتها بإشراكها في تركة الراحل.





وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" :"ما كنتش فيه جواز لكن أنا ليا حق في ميراث الراحل وعندي مستندات موثقة".





وقالت إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد سفرها إلى مصر وستكشف خلاله العديد من الحقائق وسيقف القانون بصفها لامتلاكها ما يثبت كلامها.





وأضافت منار اللبنانية: "لو ما كانش ليا حق في تركة المرحوم ما كنتش هطلع واتكلم في الإعلام".



