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موجة طقس سيئ تضرب جمهورية مصر العربية في هذا الموعد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:08 ص
الأرصاد الجوية غدا
الأرصاد الجوية غدا
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موجة طقس سيئ ، تعرضت جمهورية مصر العربية منذ أيام قليلة، إلى موجة طقس سيئ، تسبب بحدوثها ما يسمى بـ"منخفض القبرصي".

موجة طقس سيئ

واستقرت حالة الطقس خلال اليومين الماضيين، كما ارتفعت درجات الحرارة مجدداً، إلى أن الأرصاد عادت لتحذر من حوجة طقس سيئ جديدة.

حالة الطقس غداً

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد طقساً سيئاً وحالة من عدم الاستقرار اليوم وغداً الثلاثاء حيث تكون ذروة الاضطراب.

الأرصاد الجوية وحالة الطقس

وقالت "الأرصاد" في بيانها، إن أسباب موجة الطقس السيئ، تعود لوجود منخفض في طبقات الجو العليا، مع نشاط منخفض البحر الأحمر، وزيادة الضغط الجوي نسبيًا على السعودية، الذي يعمل على دفع رطوبة البحر الأحمر.

حالة الطقس المتوقعة

- كما أوضحت الهيئة، أن انحصار رطوبة البحر المتوسط على السواحل الشمالية، نتيجة إلى المرتفع الجوي المتواجد على أوروبا، ما يسبب اضطراباً في الطقس.

طقس الاثنين غير مستقر

ومن المقرر أن يشهد طقس اليوم الاثنين، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا.

توقعات الأرصاد الجوية غدا

كما توقعت الأرصاد، أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، ما ينبئ بعدم استقرار في حالة الطقس.

الأرصاد الجوية غدا

وأظهر بيان "الأرصاد"، أن هناك فرصاً لسقوط الأمطار يوم الثلاثاء، تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

بيان الأرصاد الجوية غدا

وتابعت: "توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال الصعيد".

تحذير الأرصاد الجوية

كما نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة موجة الطقس السيئ.

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