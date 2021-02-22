كرات ثلج ورعد وبرق وأمطار غزيرة.. تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس، مشيرة إلى منخفض جوي بالقرب من سواحل مطروح والسلوم يعمل على تكون السحب الممطرة تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها البرق والرعد أحيانا ويتساقط معها كرات البرد ثم يتحرك المنخفض الجوي إلى الإسكندرية بعد الظهر.





وأضافت: "ثم تمتد الحالة يوم الثلاثاء لتشمل الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد".





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 19 08

الإسكندرية 17 10

وادى النطرون 17 09

طنطا 18 08

شبين الكوم 19 08

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 17 10

السلوم 18 08

سيوة 18 06

بورسعيد 19 11

دمياط 17 10

الزقازيق 19 08

المنصورة 18 09

الإسماعيلية 19 08

السويس 19 09

العريش 18 09

رفح 18 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 03

نويبع 20 14

طابا 19 12

كاترين 12 02

الطور 22 13

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 24 12

مرسى علم 23 13

الفيوم 19 08

بنى سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 24 09

ادفو 24 11

أبوسمبل 24 11

الوادى الجديد 22 07

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 14

حلايب 23 17