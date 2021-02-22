ميدو: على إدارة الزمالك توجيه الشكر لفرجاني في هذه الحالة









حذر الإعلامي أحمد حسام ميدو، إدارة نادي الزمالك، من تدمير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بسبب أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "إذا قمت بتجديد عقد فرجاني ساسي مقابل 60 مليون ستدمر قوام الفريق".





وتابع، " طارق حامد لو طلب 50 مليون في العام المقبل، فهذا حقه ولا أحد يقدر يلومه".





واستكمل، "لابد أن يكون هناك سقف للرواتب في أي فريق كبير حفاظا على القوام، الفريق أهم من أي لاعب".



