Advertisements

ملنشستر يوناتيد يبحث عن تدعيم هذا المركز

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بشأن مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سولشاير قرر الاحتفاظ بحارس واحد فقط من دافيد دي خيا ودين هندرسون في الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر يبحث بالفعل عن التعاقد مع حارس ثاني مميز يكون سعيدًا بلعب عدد قليل من المباريات على مدار الموسم.

وأشارت الصحيفة، أن الاستغناء عن أحد الحارسين له أسباب فنية، بالإضافة إلى عنصر مالي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد سيتخذ القرار النهائي بشأن هوية الحارس الراحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. تعرف على أول المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل: تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه في بيراميدز لتحسين العلاقات مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

10:57 م

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

10:34 م

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

01:10 ص

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»