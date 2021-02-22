ملنشستر يوناتيد يبحث عن تدعيم هذا المركز





كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بشأن مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سولشاير قرر الاحتفاظ بحارس واحد فقط من دافيد دي خيا ودين هندرسون في الموسم المقبل.





وتابعت الصحيفة، أن مانشستر يبحث بالفعل عن التعاقد مع حارس ثاني مميز يكون سعيدًا بلعب عدد قليل من المباريات على مدار الموسم.





وأشارت الصحيفة، أن الاستغناء عن أحد الحارسين له أسباب فنية، بالإضافة إلى عنصر مالي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.



