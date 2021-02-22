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ويزو: تجربة "مسرح مصر" أعظم تجربة حدثت في حياتي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:35 ص
بوابة الفجر
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تجربة "مسرح مصر" أعظم تجربة حدثت في حياتي، وهي النقلة التي صنعت كل شيء، فنحن كنا هواة لا يعرفنا أحد وكل من في الفرقة مجهولون بالنسبة للناس ما عدا الفنان الكبير الأستاذ أشرف عبد الباقي الذي أسميه المايسترو، هو الذي أحضرنا.

 

وأضافت في تصريحات صحفية: "أنا كنت متدربة في مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، ولا أعتقد أن هناك ممثلين في "مسرح مصر" أخذوا فرصة أكثر من غيرهم، لذلك أصبحوا أكثر نجومية من الآخرين".

 

وتابعت: "نحن جميعا حصلنا على نفس الفرصة، وإذا "لمع أحد أكثر من الثاني فهذا مرده للموهبة. والكاريزما ورزق من ربنا، لكن كلنا أخذنا نفس الفرصة وكلنا نجحنا، وكلنا نعمل وأي تميز يرجع للفروقات الفردية".

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