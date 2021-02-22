ميدو: أداء بايرن ميونخ تحول بعد المونديال













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن مستوى وأداء بايرن ميونخ الألماني، تحول بشكل كبير بعد كأس العالم للأندية.





وكان بايرن ميونخ أطاح بالنادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفين نظيفين، ثم فاز أمام تايجرز في نهائي البطولة بهدف دون رد.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بايرن ميونيخ يقدم أداء غير مقنع تمامًا منذ عودته من كأس العالم للأندية".