كارينا كابور تضع مولودها الثاني بعد سن الأربعين عاما

أنجبت الممثلة الهندية كارينا كابور، طفلها الثاني من زوجها الممثل سيف على خان.

وقالت الأنباء، إنه جرى نقل كارينا لمستشفى في العاصمة نيودلهي، لوضع مولودها الثاني.

ولم يتم ذكر تفاصيل أخرى تتعلق بالفنانة ومولودها، وكذلك الاسم الذي أطلقته، في وقت تلقت فيه كارينا كابور، التهاني والتبريكات من محبيها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وفق (فوشيا).

يشار إلى أن كارينا البالغة من العمر 40 عامًا، وسيف علي خان، 50 عامًا، أعلنا في آب/أغسطس الماضي، نبأ حمل كارينا في طفلهما الثاني.