Advertisements

كارينا كابور تضع مولودها الثاني بعد سن الأربعين عاما

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:20 ص
بوابة الفجر
Advertisements

 

أنجبت الممثلة الهندية كارينا كابور، طفلها الثاني من زوجها الممثل سيف على خان.

وقالت الأنباء، إنه جرى نقل كارينا لمستشفى في العاصمة نيودلهي، لوضع مولودها الثاني.

ولم يتم ذكر تفاصيل أخرى تتعلق بالفنانة ومولودها، وكذلك الاسم الذي أطلقته، في وقت تلقت فيه كارينا كابور، التهاني والتبريكات من محبيها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وفق (فوشيا).

يشار إلى أن كارينا البالغة من العمر 40 عامًا، وسيف علي خان، 50 عامًا، أعلنا في آب/أغسطس الماضي، نبأ حمل كارينا في طفلهما الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هندية كارينا كابور بوليوود

أخبار تهمك

الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل: تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 10 ساعات

وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: على إدارة الزمالك توجيه الشكر لفرجاني في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد أحدث إطلالة لـ كارينا كابور (صور)

شاهد.. إطلالة جديدة لـ كارينا كابور (صور)

تعرف على موعد إنجاب كارينا كابور لطفلها الثاني (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

10:57 م

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

10:34 م

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

01:10 ص

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»