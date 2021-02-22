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ميدو يطالب بمحاسبة المتسبب في أزمة سفر روقا مع الزمالك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، بمحاسبة المتسبب في افتعال أزمة سفر محمد أشرف روقا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع بعثة الفريق التي سافرت إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، ",يجب أن يتم الكشف عن المتسبب في أزمة سفر روقا مع بعثة الزمالك، وسبب هذا الخطأ الكارثي".

وتابع نجم الزمالك السابق في تصريحاته، "سافرت مع الزمالك أكثر من مرة كمديرًا فنيًا ورئيسًا للبعثة أيضا".

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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