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نجم الزمالك: شالكة يعاني تحت قيادة كريستيان جروس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، ونجم نادي الزمالك السابق، أن نادي شالكة الألماني يعاني تحت قيادة السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء السابق.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " شالكة يمر بظروف صعبة جدا بالدوري الألماني تحت قيادة جروس المدير الفني الأسبق للزمالك".

وكان رحل كريستيان جروس عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في شهر مايو عام 2019، ودرب بعد ذلك أهلي جدة السعودي، ثم رحل في فبراير 2020.

وتولى المدير الفني السويسري، قيادة فريق شالكة الألماني في نهاية عام 2020، وقاد الفريق حتى الآن في 10 مباريات، فاز في مباراة واحدة، وخسر 7 وتعادل في مباراة واحدة.

وكانت آخر خسارة لفريق شالكة، أول أمس السبت أمام بوروسيا دورتموند، في الدوري الألماني برباعية نظيفة.

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