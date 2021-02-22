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أحمد خيري يكشف سر رحيله عن الأهلي
الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:43 ص
أمل الحلفاوي
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أكد أحمد خيري لاعب الاهلي أن الأطباء أجمعوا على عدم قدرته على ممارسة كرة القدم بعد إجراء جراحة بالظهر اثناء فترته بالناشئين بالاسماعيلي.
وأشار أحمد خيري في تصريحاته لبرنامج إلى أن عند انتقاله للأهلي كان لم يعاني من اصابات مزمنة.
وأضاف أن تعرض للإصابة في بداية انتقاله للأهلي ولكنه تعجل للعودة والمشاركة مع القلعة الحمراء.
وأتم أنه لم يتهاون في الأهلي سواء في التدريبات او المباريات في اي فترة مؤكدا ان سوء التوفيق حالفه بسبب الاصابات.
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