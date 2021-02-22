سيلفستر ستالون يعلن تحضيره جزءا جديدا من سلسلة "روكي"





نشر نجم هوليوود الشهير سيلفستر ستالون، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وعلق عليها فائلًا بأن كل الأخبار التي انتشرت طوال الفترة الماضية بشأن تحضيراته لجزء جديد من سلسلة أفلام روكى حقيقية.





وأضاف: "لقد سأل الكثير من الناس، نعم الجزء الجديد من روكى قريبًا".





وأشار إلى أنه في الوقت الحالي في مجال صناعة الأفلام، هناك فوضى كبيرة بسبب كل القيود، لذلك يستغرق الأمر وقتًا لمعرفة متى وأين يكون الأفضل، ولكن الأمر يستحق ذلك!".

وتابع: "لن يتم تجاوز المعركة أبدًا، لقد كان في تقديري أفضل قتال خلال فيلم على الإطلاق، ولكن مع إعادة قصه أصبح الأمر أكثر روعة!".