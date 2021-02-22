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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الإثنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:11 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تُختم منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين 22 فبراير، حيث سيلتقي فريق كريستال بالاس مع برايتون، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير. 

ويحتل مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1-مانشستر سيتي 59 نقطة 

2- مانشستر يونايتد 49 نقطة 

3- ليستر سيتي 49 نقطة 

4- وست هام يونايتد 45 نقطة 

5- تشيلسي 43 نقطة 

6- ليفربول 40 نقطة 

7- إيفرتون 40 نقطة 

8- أستون فيلا 36 نقطة 

9- توتنهام 36 نقطة 

10- أرسنال 34 نقطة 

11- ولفرهامبتون 33 نقطة 

12- ليدز يونايتد 32 نقطة 

13- ساوثامبتون 30 نقطة 

14- كريستال بالاس 29 نقطة 

15- بيرنلي 28 نقطة 

16- برايتون 26 نقطة 

17 نيوكاسل 25 نقطة 

18- فولهام 22 نقطة 

19- وست بروميتش 14 نقطة 

20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة.

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