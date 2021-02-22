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مدرب الاتحاد السكندري السابق يشيد بتجربة الأهلي في مونديال الأندية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:13 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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أشاد البرتغالي ليونيل بونتيس المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السكندري، بأداء الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بقطر والذي حقق فيه المارد الأحمر المركز الثالث. 

وقال بونتيس في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’: "الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ ، ثم مباراة بالميراس البرازيلي الذي فاز بها بركلات الجزاء الترجيحية وحقق المركز الثالث بالبطولة". 

وأضاف: "الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة و كهربا و محمد الشناوي ويستطيع تكرار الإنجاز الموسم القادم حال استمرار هؤلاء اللاعبين".

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة سيمبا التنزاني والمقرر لها غدا الثلاثاء في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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