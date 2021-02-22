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موعد مباراة لاتسيو ضد بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:33 ص
أحمد عصام
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يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني، مع نظيره لاتسيو الإيطالي، يوم الثلاثاء 23 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائى من دوري أبطال أوروبا.
وستقام المباراة بين لاتسيو وبايرن ميونخ في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.
وقد خسر فريق بايرن ميونخ مواجهته الأخيرة قبل تلك المباراة أمام آنتراخت فرانكفورت بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بالبوندسليجا، بينما فاز لاتسيو على حساب سامبدوريا بنتيجة هدف دون رد في الدوري الإيطالي.
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