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الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه نجم الفريق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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علم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل القلعة الحمراء حقيقة العروض التي تلقاها المارد الأحمر لرحيل حارس الفريق محمد الشناوي نهاية الموسم الجاري.

وذكرت عدة تقارير خلال الساعات الأخيرة، أن هناك اهتمامات من بعض الأندية الأوروبية الكبرى لضم حارس الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم. 

وقال المصدر، أن إدارة المارد الأحمر بالفريق لم تتلقى أي عروض رسمية أو ودية للشناوي، مؤكدا أنه لا نية لرحيله بأي شكل من الأشكال. 

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني والمقرر لها غدا الثلاثاء في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

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