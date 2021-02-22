الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه نجم الفريق









علم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل القلعة الحمراء حقيقة العروض التي تلقاها المارد الأحمر لرحيل حارس الفريق محمد الشناوي نهاية الموسم الجاري.





وذكرت عدة تقارير خلال الساعات الأخيرة، أن هناك اهتمامات من بعض الأندية الأوروبية الكبرى لضم حارس الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم.





وقال المصدر، أن إدارة المارد الأحمر بالفريق لم تتلقى أي عروض رسمية أو ودية للشناوي، مؤكدا أنه لا نية لرحيله بأي شكل من الأشكال.



