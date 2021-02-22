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جلسة خاصة من موسيماني مع كهربا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
خ
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قام الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي بعقد جلسة قصيرة مع محمود كهربا نجم خط وسط الفريق على هامش التمرين الجماعي للفريق الذي أقيم عقب ظهر اليوم الأحد على ملعب جيمخانا معقل سيمبا في تنزانيا. 
وشدد موسيماني أثناء الاجتماع مع كهربا على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة له قبل انطلاق التقسيمة.
يذكر أن لاعبي الأهلي خاضوا تدريبات بدنية تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق تضمنت فقرات تدريبية متنوعة من بينها فقرات بالكرة بالإضافة إلى الجري حول الملعب.

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