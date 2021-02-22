بث مباشر.. لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأبو سمبل

ينشر "الفجر"، بثا مباشرا لظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس.





وتشهد مدينة أبو سمبل السياحية بأسوان ، حاليا ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس، حيث توافد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، المئات من الزوار الأجانب والمصريين لمشاهدة الظاهرة.





ويتابع الملايين حول العالم هذه الظاهرة الفلكية الفريدة والنادرة من نوعها، والتي يشهدها معبدي رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، اليوم الاثنين، 22 فبراير، لتتجه أنظار العالم نحو هذا الحدث الدولي الذي يحدث مرتين كل عام، إحداهما في 22 أكتوبر، والأخرى فى 22 فبراير.





وتبهر هذه الظاهرة، المشاهدين لها، حيث من المقرر أن تبدأ ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس فى معبده بمدينة أبوسمبل، فى تمام الساعة السادسة و17 دقيقة صباحًا، وتستمر فعاليات الظاهرة لمدة 20 دقيقة فقط.