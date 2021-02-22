



استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 22-2-2021 مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي يشهدها منذ بداية الاسبوع الجاري، وجاءت أخر تحديثات سعر الدولار في البنوك على النحو التالي:





متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك





حافظ سعر الدولار عل استقراره حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزى اليوم نحو 15.672 جنيه للشراء، 15.805 جنيه للبيع، ونستعرض فيما يلي أسعار العملة الريكية مقابل الجنيه في كبرى البنوك العاملة في السوق المصري.









سعر الدولار اليوم:





سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.672 جنيه للشراء.

15.805 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.67 جنيه للشراء.

15.77 للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

15.69 جنيه للشراء.

و15.79 للبيع.





سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.69 جنيه للشراء.

و15.79 للبيع.





سعر الدولار في المصرف المتحد

15.67 جنيه للشراء.

و15.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

15.68 جنيه للبيع.

15.78 للشراء.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

15.69 جنيه للشراء.

و15.79 للبيع.





سعر الدولار في QNB الأهلي

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.







