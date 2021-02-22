أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-2-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية

استقر أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-2-2021 في أسواق الصاغة في مصر، وذلك بالتزامن مع استقراره عالميا نتيجة للعملة الرسمية في بورصة الذهب العالمية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 779 جنيها وهو من أكثر أنواع الذهب تداولا في السسوق المصري، وجاءت الأسعار في مصر على النحو التالي:

أسعار الذهب فى مصر اليوم :

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 891 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 779 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 6256 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم بلغ سعرها 27620 جنيها.

سعر كيلو الذهب عيار 24 يسجل نحو 891 ألف جنيه.

اخر تحديثات السعر العالمي للذهب





وأغلقت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة الماضية، على ارتفاع طفيف، مسجلة أدنى مستوى في 7 أشهر، وذلك مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأخرى





وانهت العقود الآجلة للذهب تعاملات أمس عند 1777 دولار للأونصة، بارتفاع طفيف نسبته 0.14% عن سعر التسوية السابقة، فيما بلغت العقود الفورية للذهب 1784 دولارا للأونصة، بزيادة نسبتها 0.48%.





يأتي ذلك في ظل توقعات عالمية بمواصلة الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.