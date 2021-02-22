Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-2-2021.. كرتونة البيض تسجل 38 جنيها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:40 ص
الدواجن - ارشيفية
الدواجن - ارشيفية
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن اليوم، الاثنين 22-2-2021 ، حيث وصل سعر كيلو الأرانب الي 42 جنيه ، والفراخ الحمراء 30 جنيه ، وجاءت أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-2-2021 في الأسواق 

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-2-2021

تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وبط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، والبط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، والبط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، والكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، ولحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها. 

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وسجلت الدواجن البيضاء من 26-29 جنيها لكيلو المزارع، وبالنسبة للدواجن البلدى فيتراوح بين 34-36 جنيها، بينما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن كجم صافي. 
 
كما سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح  بين 38-40 جنيها للكرتونة، يتراوح سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها. 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن البيضاء اسعار البيض

أخبار تهمك

وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه نجم الفريق

منذ ساعتين

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل: تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو: على إدارة الزمالك توجيه الشكر لفرجاني في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 17 ساعة

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-12-2020

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 2-1-2021

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 -1 -2021

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 16-1-2021

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 17-1-2021

رغم زيادة سعر الأعلاف.. استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22-1-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

10:57 م

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

10:34 م

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

01:10 ص

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»