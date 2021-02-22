أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-2-2021.. كرتونة البيض تسجل 38 جنيها





استقرت أسعار الدواجن اليوم، الاثنين 22-2-2021 ، حيث وصل سعر كيلو الأرانب الي 42 جنيه ، والفراخ الحمراء 30 جنيه ، وجاءت أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-2-2021 في الأسواق





أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-2-2021





تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وبط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، والبط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، والبط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، والكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، ولحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.





سعر كرتونة البيض في الأسواق





وسجلت الدواجن البيضاء من 26-29 جنيها لكيلو المزارع، وبالنسبة للدواجن البلدى فيتراوح بين 34-36 جنيها، بينما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن كجم صافي.

كما سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح بين 38-40 جنيها للكرتونة، يتراوح سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.







