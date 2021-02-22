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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22-2-2021 بمحافظات ومدن مصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:25 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم درجات الحرارة املتوقعةا ليوم الإثنين في محافظات ومدن مصر، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية  طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.
  
وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كما كشفت عن فرص أمطار خفيفة  لمتوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على جنوب سيناء. 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22-2-2021 بمحافظات ومدن مصر

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى  19
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم  الصغرى 08 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 08 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 العظمى 18
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 العظمى 19
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 العظمى 17
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 12
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 22
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 22
 

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