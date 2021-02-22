درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22-2-2021 بمحافظات ومدن مصر

ننشر لكم درجات الحرارة املتوقعةا ليوم الإثنين في محافظات ومدن مصر، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كما كشفت عن فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22-2-2021 بمحافظات ومدن مصر





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 العظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 العظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 العظمى 17

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 12

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 22