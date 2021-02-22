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أسعار العملات اليوم الاثنين 22-2-2021 مقابل الجنيه المصري

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:46 ص
العملات - ارشيفية
العملات - ارشيفية
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استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 22-2-2021، أمام الجنيه المصرى خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك بعد أدائها المتباين خلال تعاملات أمس، حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرىنحو 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وجاءت اسعار العملات على النحو التالي:  
 
أسعار العملات اليوم الاثنين 22-2-2021

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.83 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.76 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.75 جنيه للشراء، 22.02 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.57 جنيه للشراء، 21.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.75 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.




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