Advertisements

محافظ قنا: تنظيم 5 ورش عمل للتحول الرقمي واعتماد إيصال السداد المميكن بالمراكز التكنولوجية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انه تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، تم اختتام فعاليات ورش عمل التحول الرقمي والتي تم تنظيمها تحت إشراف كل من عماد عبد الله عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا.
أوضح الداودي انه تم تنظيم ٥ ورش عمل للتحول الرقمي واعتماد إيصال السداد المميكن بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن وميكنة أنظمة الحسابات والمخازن والاستحقاقات وشئون العاملين من خلال فريق عمل التحول الرقمي برئاسة جهاد أبوالعزايم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وعضوية الدكتور محمد عبدالرحمن وماجد أبوالعلا مراقب مالي وزارة البحث العلمي والفريق المعاون وقد شارك في التنظيم والتفعيل فريق الدعم الفني من المديرية المالية بقنا وممثلي المالية بديوان عام المحافظة.
وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيم ورش العمل والذي يواكب رؤية القيادة السياسية في ميكنة أجهزة الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ مشددا على ضرورة متابعه عمليه التحول الرقمي داخل المحافظة والإبلاغ عن أي معوقات تعترض فريق الدعم الفني للعمل على حلها بشكل فورى.

أخبار تهمك

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس وكروتوني

منذ أقل من ساعة

وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة ناصر ماهر للتدريبات

منذ ساعة الا ربع

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز على أعتاب الرحيل نهاية الموسم الحالي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 13 ساعة

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 19 ساعة

بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

09:32 ص

نجم بيراميدز على أعتاب الرحيل نهاية الموسم الحالي

10:00 ص

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

10:57 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»