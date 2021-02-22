محافظ قنا: تنظيم 5 ورش عمل للتحول الرقمي واعتماد إيصال السداد المميكن بالمراكز التكنولوجية

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انه تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، تم اختتام فعاليات ورش عمل التحول الرقمي والتي تم تنظيمها تحت إشراف كل من عماد عبد الله عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا.

أوضح الداودي انه تم تنظيم ٥ ورش عمل للتحول الرقمي واعتماد إيصال السداد المميكن بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن وميكنة أنظمة الحسابات والمخازن والاستحقاقات وشئون العاملين من خلال فريق عمل التحول الرقمي برئاسة جهاد أبوالعزايم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وعضوية الدكتور محمد عبدالرحمن وماجد أبوالعلا مراقب مالي وزارة البحث العلمي والفريق المعاون وقد شارك في التنظيم والتفعيل فريق الدعم الفني من المديرية المالية بقنا وممثلي المالية بديوان عام المحافظة.

وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيم ورش العمل والذي يواكب رؤية القيادة السياسية في ميكنة أجهزة الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ مشددا على ضرورة متابعه عمليه التحول الرقمي داخل المحافظة والإبلاغ عن أي معوقات تعترض فريق الدعم الفني للعمل على حلها بشكل فورى.

