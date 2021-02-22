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القليوبية تعلن جدول امتحان نصف العام للمرحلة الإعدادية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحان نصف العام الخاص بالمرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة لمدارس التعليم العام والرسمي "التجريبي " والصم وضعاف السمع والمكفوفين والإعدادية المهنية، والمقرر أن تجرى على مدار 3 أيام اعتبارا من الأربعاء 3 مارس المقبل، وحتى الخميس 7 من نفس الشهر.

وتضمن الجدول إجراء امتحان الصف الأول الإعدادي الاربعاء 3 مارس المقبل على مدار ساعتين، فيما يجرى امتحان الصف الثاني الإعدادي الخميس 4 مارس على مدار ساعتين.

بينما يجرى امتحان الصف الثالث الإعدادي الشهادة الاعدادية يوم الأحد 7 مارس لمدة 3 ساعات.

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