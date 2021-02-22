القليوبية تعلن جدول امتحان نصف العام للمرحلة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحان نصف العام الخاص بالمرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة لمدارس التعليم العام والرسمي "التجريبي " والصم وضعاف السمع والمكفوفين والإعدادية المهنية، والمقرر أن تجرى على مدار 3 أيام اعتبارا من الأربعاء 3 مارس المقبل، وحتى الخميس 7 من نفس الشهر.



وتضمن الجدول إجراء امتحان الصف الأول الإعدادي الاربعاء 3 مارس المقبل على مدار ساعتين، فيما يجرى امتحان الصف الثاني الإعدادي الخميس 4 مارس على مدار ساعتين.



بينما يجرى امتحان الصف الثالث الإعدادي الشهادة الاعدادية يوم الأحد 7 مارس لمدة 3 ساعات.