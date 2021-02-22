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وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي لبدء زيارتها الميدانية في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.


وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان في استقبال الوزيرة بمطار الأقصر الدولي، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.


وأضاف أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة الاقصر يوم الثلاثاء 17 من فبراير الجاري.




يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

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