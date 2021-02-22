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موعد المران الأخير للأهلي قبل مواجهة سيمبا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:53 ص
مران الاهلي
مران الاهلي
علي نبوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الاثنين، على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق غدا أمام  فريق سيمبا. 

يذكر أن الأهلي كان يخوض تدريباته على ملعب جيمخانا في دار السلام منذ وصوله إلى تنزانيا.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الجولة الماضية على نظيره المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

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