رئيس "اليمن أولا": المنطقة ابتليت بـ"الربيع العبري" والإخوان استغلوها (فيديو)

أكد عبدالكريم الأنسي، رئيس منظمة اليمن أولا، أن المشهد اليمني يُعد من أصعب المشاهد وأعقدها لدخول عدة أطراف دولية في الأزمة.



وأوضح الأنسي خلال حواره برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن المنطقة ابتليت بـ "الربيع العبري" بالإضافة إلى أن الإخوان المسلمين ركبوا موجة المظاهرات وهيكلوا الجيش مما أفقد اليمن قوته العسكرية.



وأشار إلى أن "عصابة" جماعة الحوثي خلال الفترة من 2004 إلى 2011 كانوا لا يتجاوزون مديرية في اليمن وكان مركزهم في الصعدة شمال اليمن، مضيفا أنهم استغلوا المظاهرات التي حدثت في 2011 للوصول إلى القيادة.



ولفت رئيس منظمة اليمن أولا، إلى أن الحوثيين يتخذون أفكارهم من مقاطعة قم بإيران، مضيفا أن الحوثيين يعتقدون أنهم أبناء الله والسادة على الشعب اليمني.

