حالة الطقس اليوم الاثنين 22-2-2021 في الإمارات ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الإثنين الموافق 22-2-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.





حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25كم/س، تصل إلى 35 كم/س.





يكون الموج في الخليج العربي متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والجزر الأول عند الساعة 16:46 .





وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 19:47 والمد الثاني عند الساعة 05:45 والجزر الاول عند الساعة 12:18 والجزر الثاني عند الساعة 00:57 .





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 19 85 35

دبــي 27 22 80 35

الشارقة 29 17 80 30

عجمان 27 22 85 30

أم القيوين 26 17 75 35

رأس الخيمة 27 22 70 30

الفجيرة 29 20 85 35

العين 30 18 80 20

ليوا 30 16 90 40

الرويس 25 19 85 30

السلع 24 18 85 35

دلما 24 19 80 40

طنب الكبرى 25 19 80 35

طنب الصغرى 25 19 80 35

أبو موسى 25 19 80 35