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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22-2-2021 في البحرين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الإثنين الموافق 22-2-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين
 
قالت وزارة الاتصالات والمواصلات البحرينية، إن الطقس المتوقع اليوم الإثنين في المملكة سيكون غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة خلال المساء.

وتكون الرياج شمالية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا.. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 23 م الصغرى 16 م الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 40%

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