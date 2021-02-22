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مي حلمي تتصدر تريند "جوجل" بعد إيقاف برنامجها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
نانسي سمير
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تصدرت مي حلمي مؤشرات الأكثر بحثًا علي جوجل بعد قرار مجلس إدارة إحدي قناة "الحدث اليوم" بإيقاف برنامجها ومنعها من الظهور علي شاشة التلفزيون لمده أسبوع ولحين الإنتهاء من التحقيق وذلك إثر ما صدر منها في حلقه 20 فبراير حيث أذاعت خبرًا متداول علي السوشيال ميديا بخصوص تجديد الاعب فرجاني ساسي ونسبته للزمالك بدون دليل رسمي.

أكد المرصد الخاص بالقناة وجود مخالفة تستحق الردع، وذلك طبقًا لما قرره المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

تم تنفيذ القرار أمس من قبل إداره القناه وتوقفت المذيعه مي حلمي عن الظهور علي شاشه التلفزيون بداية من أمس الأحد 21 فبراير وحتي الأحد القادم 28 فبراير لحين إنتهاء التحقيق وما يتربت عليه من نتائج مع إلزامية الإعتزار بشكل رسمي وعلي الهواء لقناة الزمالك.

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