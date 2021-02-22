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مدير آثار أسوان: تعامد الشمس على وجه رمسيس دليل على إعجاز المصريين القدماء (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة، إن عدد غير قليل حرص على حضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، واصفا إياه بالظاهرة الفريدة من نوعها.

وأشار "سعيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس تحدث مرتين سنويا، موضحا أن تعامد الشمس على وجه رمسيس استمر 24 دقيقة، ولكنها لم تشرق على وجه المعبود بتاح لأنه معبود الظلام، وهو ما يؤكد مدى براعة المصري القديم في علم الفلك والهندسة.

وأضاف أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني تؤكد على إعجاز المصري القديم، منوها بأن وزارة السياحة حرصت على إقامة حفل موسيقي بدون جمهور يبث على منصة يشاهدها 20 مليون مشاهد كنوع من الترويج للسياحة بمناسبة هذه الظاهرة.

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