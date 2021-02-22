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الهيئة العربية للتصنيع تُشارك بقوة بمعرض إيدكس أبو ظبي الدولي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أوضح الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المشاركة المصرية ضمن جناح جمهورية مصر العربية بمعرض"IDEX 2021" للمرة الثالثة علي التوالي، تعكس المكانة الرفيعة لمصر في المجتمع الدولي، مشيرا أن العديد من كبري الشركات العالمية طلبت عقد لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، في كافة الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب.

جاء هذا في إطار مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ضمن وفد مصري رفيع المستوي بمعرض"IDEX 2021"، الذي تقام فعاليته بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 21 إلي 25 فبراير الحالى.
وتعد مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية للمعرض الدولي فرصة مهمة للهيئة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى الصناعات الدفاعية ،إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.

وقد شهدت أولي أيام المعرض، نشاطا مكثفا للعربية للتصنيع ،حيث تم إجراء العديد من المباحثات مع عدد من كبري الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في عدد من الصناعات الدفاعية والبحوث.

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