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صلاح محسن ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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ينتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق للمران في القاهرة. 


وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن صلاح محسن بدأ في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بشكل منفرد في القاهرة. 


وأضاف أن صلاح محسن تعافى من آلام الشد في العضلة الأمامية الذي تسبب في إبعاده عن المشاركة مع الفريق في مباراتي سيمبا التنزاني، ومن قبلها مباراة المريخ السوداني. 


وأوضح أبو عبلة أن اللاعب بدأ في تنفيذ مرحلة التأهيل البدني، وسيكون جاهزا للمشاركة في مران الفريق الجماعي بداية من المران الأول للفريق بالقاهرة. 


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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