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خالد البلشي يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس 'الصحفيين'

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:06 ص
خالد البلشي خلال تقدمه بأوراق ترشحه
خالد البلشي خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
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تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، بأوراق ترشحه على عضوية مجلس النقابة، وذلك لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة 5 مارس المقبل. 

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحاًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة. 

وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

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نقابة الصحفيين خالد البلشي انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

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